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    Власти рекомендовали 60 тыс. человек в Японии эвакуироваться

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на острове Кюсю выпадет до 250 мм осадков

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Из-за ливневых дождей, обрушившихся на юго-запад Японии, местные власти рекомендовали эвакуацию 66,5 тыс. человек в префектурах Кумамото, Ямагути, Нагасаки и Фукуока.

    На острове Цусима в префектуре Нагасаки за 48 часов выпали 300 мм осадков. По оценкам синоптиков, такой интенсивности дожди проходят здесь не чаще одного раза в 50 лет, как передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В префектуре Кумамото, где почвы ослаблены из-за произошедших в апреле крупных землетрясений магнитудой 6 и 7, из-за опасности оползней объявлена эвакуация для 55 тыс. человек.

    В префектуре Ямагути на юго-западе японского острова Хонсю уровень воды на ряде рек достиг критической отметки, рекомендована эвакуация 10,5 тыс. человек. В префектуре Фукуока на Кюсю рекомендации получили 1000 человек.

    Синоптики считают, что в ближайшие сутки на острове Кюсю выпадет до 250 мм осадков и предупреждают о возросшей опасности затоплений и оползней в префектурах Кумамото, Оита, Фукуока, Ямагути.

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