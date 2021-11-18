Власти Польши задержали 100 мигрантов при попытке пересечь границу

Около 100 мигрантов были задержаны в ночь на четверг при попытке пересечь границу Польши и Белоруссии.

Около 100 мигрантов были задержаны в ночь на четверг при попытке пересечь границу Польши и Белоруссии.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Минобороны Польши утверждает, что попытка пересечения границы мигрантами проходила под руководством силовиков Беларуси. По данным ведомства, сотрудники белорусского спецназа, вероятно, повредили заграждения на границе и "заставили" мигрантов бросать камни в польских пограничников, чтобы отвлечь их. "Попытка пересечения границы была зафиксирована в сотнях метров", - отмечается в заявлении оборонного ведомства Польши.

В этом году, по данным властей Польши, мигранты совершили более 32 тыс. попыток попасть на территорию страны из Белоруссии, более 2 тыс. мигрантов размещены в различных лагерях вдоль границы.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС, подошли к границе. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.