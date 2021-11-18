О нас
Report Georgia
Аудио новости

Власти Польши задержали 100 мигрантов при попытке пересечь границу

Власти Польши задержали 100 мигрантов при попытке пересечь границу Около 100 мигрантов были задержаны в ночь на четверг при попытке пересечь границу Польши и Белоруссии.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 12:58
Власти Польши задержали 100 мигрантов при попытке пересечь границу

Около 100 мигрантов были задержаны в ночь на четверг при попытке пересечь границу Польши и Белоруссии.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Минобороны Польши утверждает, что попытка пересечения границы мигрантами проходила под руководством силовиков Беларуси. По данным ведомства, сотрудники белорусского спецназа, вероятно, повредили заграждения на границе и "заставили" мигрантов бросать камни в польских пограничников, чтобы отвлечь их. "Попытка пересечения границы была зафиксирована в сотнях метров", - отмечается в заявлении оборонного ведомства Польши.

В этом году, по данным властей Польши, мигранты совершили более 32 тыс. попыток попасть на территорию страны из Белоруссии, более 2 тыс. мигрантов размещены в различных лагерях вдоль границы.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС, подошли к границе. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
14 ноября 2021 г. 01:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi