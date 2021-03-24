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Власти Польши введут новые ограничения из-за коронавируса

Власти Польши введут новые ограничения из-за коронавируса "Дополнительные ограничения будут необходимы. Нам приходится принимать сложные решения", - заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик
Другие страны
24 марта 2021 г. 12:38
Власти Польши введут новые ограничения из-за коронавируса

Власти Польши готовятся ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире телеканала Polsat.

"У нас будет сегодня более 29 тысяч новых заболевших, - сказал он. - К сожалению, все указывает на то, что дополнительные ограничения будут необходимы. Нам приходится принимать сложные решения".

По его словам, о новых мерах планируется объявить в четверг.

Правительство Польши ввело национальный карантин. С 20 марта по 9 апреля на всей территории действует режим локдауна.

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