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Власти Польши призвали изолировать Беларусь после инцидента с вертолетами

Власти Польши призвали изолировать Беларусь после инцидента с вертолетами Польша призвала Литву и Латвию изолировать Беларусь после инцидента с вертолетами на границе.
Другие страны
2 августа 2023 г. 13:18
Власти Польши призвали изолировать Беларусь после инцидента с вертолетами

Польша призвала Литву и Латвию изолировать Беларусь после инцидента с вертолетами на границе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сказал замглавы МВД Польши Мацей Васик.

"В сотрудничестве с Литвой и Латвией мы должны прийти к полной изоляции Беларуси в будущем. Президент Беларуси Александр Лукашенко реагирует только на силу", - заявил он.

Отметим, что 1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. А Минобороны страны назвал инцидент провокацией. Польские военные полагают, что белорусские власти намеренно пошли на провокацию против восточного фланга НАТО и непосредственно Польши.

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Версия на английском языке Poland calls for Belarus isolation after airspace incident

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