Власти Польши недовольны позицией Украины по импорту зерна

Глава министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телюс выразил недовольство призывом министра аграрной политики Украины Николая Сольского к снятию запрета на ввоз украинской сельхозпродукции.

Глава министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телюс выразил недовольство призывом министра аграрной политики Украины Николая Сольского к снятию запрета на ввоз украинской сельхозпродукции.

Как передает Report, его слова приводит местная радиостанция RMF24.

По мнению Телюса, в Киеве не осознают позицию Варшавы по вопросу импорта украинского зерна.

"Подозреваю, что в Украине есть определенные силы, которые решаются на такого рода действия", - отметил польский министр.

По его мнению, эскалация напряженности между Украиной и Польшей якобы служит интересам Российской Федерации, следовательно, подходить к данному вопросу следует осмотрительно.

"Я хочу встретиться с министром сельского хозяйства Украины", - резюмировал Телюс.