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Власти Польши недовольны позицией Украины по импорту зерна

Власти Польши недовольны позицией Украины по импорту зерна Глава министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телюс выразил недовольство призывом министра аграрной политики Украины Николая Сольского к снятию запрета на ввоз украинской сельхозпродукции.
Другие страны
5 июня 2023 г. 07:47
Власти Польши недовольны позицией Украины по импорту зерна

Глава министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телюс выразил недовольство призывом министра аграрной политики Украины Николая Сольского к снятию запрета на ввоз украинской сельхозпродукции.

Как передает Report, его слова приводит местная радиостанция RMF24.

По мнению Телюса, в Киеве не осознают позицию Варшавы по вопросу импорта украинского зерна.

"Подозреваю, что в Украине есть определенные силы, которые решаются на такого рода действия", - отметил польский министр.

По его мнению, эскалация напряженности между Украиной и Польшей якобы служит интересам Российской Федерации, следовательно, подходить к данному вопросу следует осмотрительно.

"Я хочу встретиться с министром сельского хозяйства Украины", - резюмировал Телюс.

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Версия на азербайджанском языке Polşa hakimiyyəti Ukraynanın taxıl idxalı ilə bağlı mövqeyindən narazıdır

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