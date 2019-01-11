Власти Польши подозревают сотрудника Huawei в шпионаже

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Власти Польши обвинили китайского и польского граждан по подозрению в шпионаже против Варшавы и работе на китайскую разведку, передает Report со ссылкой на RT.

Как отмечает телеканал TVP Info со ссылкой на агентство внутренней безопасности, задержан работник польского отделения китайской компании Huawei Вейцзин В. и бывший высокопоставленный сотрудник польского агентства внутренней безопасности Пётр Д.

По данным телеканала, в случае доказательства вины подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, сотрудники посольства КНР в Польше уже обратились с просьбой разрешить связаться с задержанным китайским гражданином, говорится в сообщении.