Власти подтвердили гибель полицейского при наводнении в Хьюстоне

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Полицейский Стив Перес, считавшийся пропавшим без вести в американском Хьюстоне во время наводнения, утонул.

Как передает Report, об этом сообщил глава городской полиции Арт Асеведо.

Как передаёт телеканал CBS, наводнение настигло 60-летнего офицера полиции, когда он ехал на службу.

Отмечается, что Перес прослужил в полицейском управлении Хьюстона более 30 лет.

Полицейский стал девятой жертвой наводнения, ещё шесть человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сотрудники телеканала в Хьюстоне были эвакуированы из-за вызванного ураганом «Харви» наводнения.