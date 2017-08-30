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    Власти подтвердили гибель полицейского при наводнении в Хьюстоне

    Наводнение настигло 60-летнего офицера полиции, когда он ехал на службу

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Полицейский Стив Перес, считавшийся пропавшим без вести в американском Хьюстоне во время наводнения, утонул.

    Как передает Report, об этом сообщил глава городской полиции Арт Асеведо.

    Как передаёт телеканал CBS, наводнение настигло 60-летнего офицера полиции, когда он ехал на службу.

    Отмечается, что Перес прослужил в полицейском управлении Хьюстона более 30 лет.

    Полицейский стал девятой жертвой наводнения, ещё шесть человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее сотрудники телеканала в Хьюстоне были эвакуированы из-за вызванного ураганом «Харви» наводнения.

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