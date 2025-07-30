Власти Перу закрыли все порты из-за угрозы цунами

Правительство Перу постановило временно закрыть все порты из-за угрозы цунами после землетрясения в Камчатском крае РФ.

Правительство Перу постановило временно закрыть все порты из-за угрозы цунами после землетрясения в Камчатском крае РФ.

Как передает Report, об этом сообщила администрация президента страны.

"В координации с местными властями в превентивных целях были закрыли порты и доступ на пляжи. Призываем граждан соблюдать эти меры для собственной безопасности и избегать прибрежных зон", - говорится в сообщении.

Как уточнило правительство, в общей сложности были закрыты 65 портов.

Ранее утром в Перу объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке.