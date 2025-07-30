Власти Перу закрыли все порты из-за угрозы цунами

Правительство Перу постановило временно закрыть все порты из-за угрозы цунами после землетрясения в Камчатском крае РФ.
Как передает Report, об этом сообщила администрация президента страны.
"В координации с местными властями в превентивных целях были закрыли порты и доступ на пляжи. Призываем граждан соблюдать эти меры для собственной безопасности и избегать прибрежных зон", - говорится в сообщении.
Как уточнило правительство, в общей сложности были закрыты 65 портов.
Ранее утром в Перу объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке.