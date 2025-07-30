О нас

Власти Перу закрыли все порты из-за угрозы цунами

Власти Перу закрыли все порты из-за угрозы цунами Правительство Перу постановило временно закрыть все порты из-за угрозы цунами после землетрясения в Камчатском крае РФ.
Другие страны
30 июля 2025 г. 20:20
Власти Перу закрыли все порты из-за угрозы цунами

Правительство Перу постановило временно закрыть все порты из-за угрозы цунами после землетрясения в Камчатском крае РФ.

Как передает Report, об этом сообщила администрация президента страны.

"В координации с местными властями в превентивных целях были закрыли порты и доступ на пляжи. Призываем граждан соблюдать эти меры для собственной безопасности и избегать прибрежных зон", - говорится в сообщении.

Как уточнило правительство, в общей сложности были закрыты 65 портов.

Ранее утром в Перу объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peru hökuməti bütün limanları bağlayıb

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi