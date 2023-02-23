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Власти Перу выплатят компенсации семьям погибших в ходе акций протеста

Власти Перу выплатят компенсации семьям погибших в ходе акций протеста Власти Перу окажут финансовую помощь семьям погибших в ходе антиправительственных выступлений в республике.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 03:17
Власти Перу выплатят компенсации семьям погибших в ходе акций протеста

Власти Перу окажут финансовую помощь семьям погибших в ходе антиправительственных выступлений в республике.

Как передает Report, об этом сообщила правительственная газета El Peruano.

Сумма компенсации в каждом случае составит 50 тыс. солей ($13 тыс.).

"Правительство направит финансовую помощь в размере 50 тыс. солей родственникам погибших в ходе манифестаций с 8 декабря 2022 по 10 февраля 2023 года", - говорится в записи.

Те, кто получил тяжелые травмы, получат по 25 тыс. солей ($6,5 тыс.). Согласно подсчетам управления уполномоченного по правам человека, во время протестов погибли не менее 60 человек, еще около 1,8 тыс. пострадали.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года во многих регионах Перу начались масштабные акции протеста. В число главных требований их участников вошли отставка главы государства Дины Болуарте, закрытие парламента и проведение новых выборов. Манифестации нередко сопровождались блокированием дорог, нападениями на аэропорты и здания органов власти, а также столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

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