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Власти Перу ввели комендантский час в 15 провинциях из-за беспорядков

Власти Перу ввели комендантский час в 15 провинциях из-за беспорядков Власти Перу ввели комендантский час в 15 департаментах (провинциях) из-за антиправительственных митингов. Об этом сообщает местная радиостанция RPP со ссылкой на указ президента Дины Болуарте.
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16 декабря 2022 г. 06:58
Власти Перу ввели комендантский час в 15 провинциях из-за беспорядков

Власти Перу ввели комендантский час в 15 департаментах (провинциях) из-за антиправительственных митингов.

Как передает Report, об этом сообщает местная радиостанция RPP со ссылкой на указ президента Дины Болуарте.

Уточняется, что запрет на свободное передвижение граждан в вечернее и ночное время коснется провинций Ангараэс, Андауайлас, Арекипа, Виру, Ика, Кангальо, Карабайя, Конвенсьон, Куско, Писко, Сан-Роман, Тайякаха, Чинчерос, Чумбивилькас и Эспинар. Мера будет действовать в течение пяти дней.

7 декабря конгресс Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо, который был задержан полицией по подозрению в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

После этого в стране начали проходить антиправительственные выступления с требованием проведения досрочных выборов. Позднее глава минобороны Перу Альберто Отарола заявил, что перуанские власти объявили о введении режима чрезвычайного положения во всей стране.

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Версия на азербайджанском языке Peru hakimiyyəti iğtişaşlar səbəbindən 15 əyalətdə komendant saatı tətbiq edib

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