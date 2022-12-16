Власти Перу ввели комендантский час в 15 провинциях из-за беспорядков

Власти Перу ввели комендантский час в 15 департаментах (провинциях) из-за антиправительственных митингов. Об этом сообщает местная радиостанция RPP со ссылкой на указ президента Дины Болуарте.

Власти Перу ввели комендантский час в 15 департаментах (провинциях) из-за антиправительственных митингов.

Как передает Report, об этом сообщает местная радиостанция RPP со ссылкой на указ президента Дины Болуарте.

Уточняется, что запрет на свободное передвижение граждан в вечернее и ночное время коснется провинций Ангараэс, Андауайлас, Арекипа, Виру, Ика, Кангальо, Карабайя, Конвенсьон, Куско, Писко, Сан-Роман, Тайякаха, Чинчерос, Чумбивилькас и Эспинар. Мера будет действовать в течение пяти дней.

7 декабря конгресс Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо, который был задержан полицией по подозрению в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

После этого в стране начали проходить антиправительственные выступления с требованием проведения досрочных выборов. Позднее глава минобороны Перу Альберто Отарола заявил, что перуанские власти объявили о введении режима чрезвычайного положения во всей стране.