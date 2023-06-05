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Власти Перу продлили режим ЧП из-за антиправительственных протестов

Власти Перу продлили режим ЧП из-за антиправительственных протестов Власти Перу приняли решение пролонгировать действие режима чрезвычайного положения в связи с непрекращающимися народными протестами, которые начались после отставки президента Педро Кастильо.
Другие страны
5 июня 2023 г. 09:08
Власти Перу продлили режим ЧП из-за антиправительственных протестов

Власти Перу приняли решение пролонгировать действие режима чрезвычайного положения в связи с непрекращающимися народными протестами, которые начались после отставки президента Педро Кастильо.

Как передает Report, об этом сообщает испанское информагентство EFE.

По данным агентства, чрезвычайные меры вводятся еще на 60 дней на территории департамента Пуно на границе с Боливией.

В сообщении указывается, что после отставки Кастильо с должности президента в декабре 2022 года в Перу начались антиправительственные протесты, участники которых требуют отставки действующего главы государства Дины Болуарте, роспуска парламента и проведения новых президентских выборов.

В январе власти Перу объявили режим ЧП в ряде регионов страны. В частности, он был объявлен в департаментах Пуно, Куско, Лима, в самостоятельной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Диос, в районе Тората в провинции Марискаль-Ньето департамента Мокегуа.

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