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Власти Перу отказались принимать в свои тюрьмы депортированных из США мигрантов

Власти Перу отказались принимать в свои тюрьмы депортированных из США мигрантов Перу не будет принимать в свои тюрьмы граждан других стран, депортированных из США.
Другие страны
29 июня 2025 г. 08:21
Власти Перу отказались принимать в свои тюрьмы депортированных из США мигрантов

Перу не будет принимать в свои тюрьмы граждан других стран, депортированных из США.

Как передает Report, об этом сообщило министерство юстиции и по правам человека южноамериканской республики.

"Министр юстиции и по правам человека Хуан Алькантара исключил возможность того, что экстрадированные или находящиеся под следствием иностранцы будут приняты в перуанские тюрьмы для отбывания наказания. Это заявление он сделал на фоне запроса, который США направили ряду стран с просьбой принять задержанных мигрантов", - говорится в сообщении ведомства.

Министр назвал предложенный вариант контрпродуктивным и противоречащим местному законодательству. По словам Алькантары, Перу может принять только своих граждан, если они хотят отбывать наказание, назначенное им в другой стране, на родине. Экстрадиция иностранцев в Перу возможна только в том случае, если они совершили преступления в этой стране.

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Версия на азербайджанском языке Peru ABŞ-dən deportasiya edilən miqrantları həbsxanalarına qəbul etməkdən imtina edib

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