Власти Перу отказались принимать в свои тюрьмы депортированных из США мигрантов

Перу не будет принимать в свои тюрьмы граждан других стран, депортированных из США.

Перу не будет принимать в свои тюрьмы граждан других стран, депортированных из США.

Как передает Report , об этом сообщило министерство юстиции и по правам человека южноамериканской республики.

"Министр юстиции и по правам человека Хуан Алькантара исключил возможность того, что экстрадированные или находящиеся под следствием иностранцы будут приняты в перуанские тюрьмы для отбывания наказания. Это заявление он сделал на фоне запроса, который США направили ряду стран с просьбой принять задержанных мигрантов", - говорится в сообщении ведомства.

Министр назвал предложенный вариант контрпродуктивным и противоречащим местному законодательству. По словам Алькантары, Перу может принять только своих граждан, если они хотят отбывать наказание, назначенное им в другой стране, на родине. Экстрадиция иностранцев в Перу возможна только в том случае, если они совершили преступления в этой стране.