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Власти Перу объявили ЧП в стране

Власти Перу объявили ЧП в стране Власти Перу объявили о введении чрезвычайного положения в департаменте Лима и ряде других регионов.
Другие страны
15 января 2023 г. 11:19
Власти Перу объявили ЧП в стране

Власти Перу объявили о введении чрезвычайного положения в департаменте Лима и ряде других регионов.

Как передает Report, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте правительственной газеты El Peruano.

В стране продолжаются акции протеста, участники которых требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов.

"Чрезвычайное положение с 15 января на 30 дней вводится в департаментах Пуно, Куско, Лима, в самостоятельной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, в районе Тората в провинции Марискаль-Ньето департамента Мокегуа, а также на нескольких трассах, входящих в национальную дорожную сеть", - отмечается в тексте.

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