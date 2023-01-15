Власти Перу объявили ЧП в стране

Власти Перу объявили о введении чрезвычайного положения в департаменте Лима и ряде других регионов.

Власти Перу объявили о введении чрезвычайного положения в департаменте Лима и ряде других регионов.

Как передает Report , об этом говорится в указе, опубликованном на сайте правительственной газеты El Peruano.

В стране продолжаются акции протеста, участники которых требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов.

"Чрезвычайное положение с 15 января на 30 дней вводится в департаментах Пуно, Куско, Лима, в самостоятельной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, в районе Тората в провинции Марискаль-Ньето департамента Мокегуа, а также на нескольких трассах, входящих в национальную дорожную сеть", - отмечается в тексте.