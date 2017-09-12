Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Перу объявило в понедельник посла КНДР персоной нон грата и дало ему 120 часов, чтобы покинуть страну.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской республики.

"Правительство Перу объявило персоной нон грата посла КНДР Ким Хак-Чхоля и просит его покинуть территорию страны в течение пяти дней", - говорится в заявлении.

Причиной такого шага называются "неоднократные вопиющие нарушения КНДР резолюций Совета Безопасности ООН".

В пятницу аналогичное решение приняливласти Мексики.