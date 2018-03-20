Власти Перу не дадут Мадуро приехать на "Саммит Америк"

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Власти Перу не позволят президенту Венесуэлы Николасу Мадуро посетить "Саммит Америк".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава Министерства иностранных дел страны Кайетана Алховин.

«Ему уже было отозвано приглашение, а президенты не приезжают без приглашений, если только они не приедут как туристы», — приводит её слова издание.

Она добавила, что правительство Перу «обладает всему возможностями, что не впустить Мадуро в страну».

Ранее глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро поедет на Саммит Америк в Перу, несмотря на то что его приглашение было отозвано властями этой страны.