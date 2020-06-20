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Власти Пекина за неделю протестировали на коронавирус почти 2,3 млн человек

Власти Пекина за неделю протестировали на СOVID почти 2,3 млн человек

Власти китайской столицы протестировали за неделю на коронавирус из-за вспышки на оптовом рынке "Синьфади" около 2,3 млн жителей. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил замглавы Отдела пропаганды городского комитета Коммунистической партии Китая Чжан Цян.

"13 июня из-за массовой вспышки коронавируса и быстрого распространения заболевания Пекин инициировал широкомасштабное тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса. К 06:00  20 июня тестирование прошли 2,3 млн человек", - указал он.

Как заявили власти, 40 жилых комплексов закрыты на карантин - их жителям запрещено покидать дома. 

За минувшую неделю власти увеличили масштабы тестирования с 8 до 500 тыс. в сутки.

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