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Власти Пекина с 1 января введут запрет на использование в городе пиротехники

Власти Пекина с 1 января введут запрет на использование в городе пиротехники Администрация китайской столицы с 1 января вводит полный запрет на использование фейерверков, петард и прочей пиротехники на территории всего города.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 08:57
Власти Пекина с 1 января введут запрет на использование в городе пиротехники

Администрация китайской столицы с 1 января вводит полный запрет на использование фейерверков, петард и прочей пиротехники на территории всего города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пекинская газета "Синьцзинбао".

Как уточняет издание, данное правило будет действовать и в новогодние праздники. В Пекине больше не останется торговых точек, где жители могут приобрести пиротехнические изделия.

За нарушение данных правил будет полагаться штраф. Газета уточняет, что фейерверки в столице КНР теперь разрешены только при проведении крупных праздничных мероприятий общенационального и городского уровня после специального распоряжения правительства. Кроме того, исключением стали развлекательные шоу в парке отдыха Universal Beijing Resort, который открылся в сентябре в восточной части Пекина.

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