О нас

Власти Пекина разрешили возобновить групповой туризм

Власти Пекина разрешили возобновить групповой туризм Администрация Пекина разрешила местным туристическим компаниям возобновить организацию мероприятий, связанных с групповым туризмом в китайской столице, в том числе туры по городу, перелеты и бронирование номеров в гостиницах.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 18:55
Власти Пекина разрешили возобновить групповой туризм

Администрация Пекина разрешила местным туристическим компаниям возобновить организацию мероприятий, связанных с групповым туризмом в китайской столице, в том числе туры по городу, перелеты и бронирование номеров в гостиницах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Xinhua со ссылкой на Пекинское муниципальное бюро культуры и туризма.

По требованию регулятора, перед поездкой необходимо измерить температуру тела у всех участников группового тура, в том числе у гида и водителя туристического транспорта. Туристы с отклонениями от нормы не допускаются к участию в мероприятиях. Гиды должны быть привиты от COVID-19 и обязаны предоставить для проверки код здоровья до начала экскурсии. Участники должны носить маску на протяжении всей поездки.

На прошлой неделе онлайн-туроператоры Китая отметили резкий рост поисковых запросов на авиабилеты и пакеты турпоездок после заявления правительства о смягчении антиковидных мер по всей стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi