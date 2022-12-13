Власти Пекина разрешили возобновить групповой туризм

Администрация Пекина разрешила местным туристическим компаниям возобновить организацию мероприятий, связанных с групповым туризмом в китайской столице, в том числе туры по городу, перелеты и бронирование номеров в гостиницах.

Администрация Пекина разрешила местным туристическим компаниям возобновить организацию мероприятий, связанных с групповым туризмом в китайской столице, в том числе туры по городу, перелеты и бронирование номеров в гостиницах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Xinhua со ссылкой на Пекинское муниципальное бюро культуры и туризма.

По требованию регулятора, перед поездкой необходимо измерить температуру тела у всех участников группового тура, в том числе у гида и водителя туристического транспорта. Туристы с отклонениями от нормы не допускаются к участию в мероприятиях. Гиды должны быть привиты от COVID-19 и обязаны предоставить для проверки код здоровья до начала экскурсии. Участники должны носить маску на протяжении всей поездки.

На прошлой неделе онлайн-туроператоры Китая отметили резкий рост поисковых запросов на авиабилеты и пакеты турпоездок после заявления правительства о смягчении антиковидных мер по всей стране.