Власти Пекина перевели часть школ на удаленные занятия из-за вспышки COVID-19

Правительство столицы Китая дало указание учебным заведениям в двух районах города отменить очные занятия из-за вспышки COVID-19.

Правительство столицы Китая дало указание учебным заведениям в двух районах города отменить очные занятия из-за вспышки COVID-19.

Как передает Report, об этом в среду сообщила газета "Бэйцзин жибао".

По ее данным, речь идет о пригороде Тунчжоу и одном из двух центральных районов столицы - Сичэн. В Тунчжоу учащиеся средней и начальной школы, а также профессиональных технических училищ переведены на удаленный режим обучения. Работа детских садов также временно приостановлена до особого уведомления.

Аналогичная мера введена в отдельных школах района Сичэн.

Отмена очных занятий может быть связана с тем, что одним из очагов распространения коронавирусной инфекции стала одна из школ города - с ней связано более 30 случаев заражения.