Мэрия Парижа: В связи с чемпионатом Европы по футболу предприняты беспрецедентные меры безопасности

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В связи с чемпионатом Европы по футболу власти Парижа предприняли беспрецедентные меры безопасности, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам заместителя мэра Парижа по делам спорта и туризма Жан-Франсуа Мартенса, в городе увеличено число полицейских и предпринимаются дополнительные меры по усилению безопасности.

В частности, у подножия Эйфелевой башни, где находится крупнейшая фан-зона, будут введены такие же меры безопасности, как, к примеру, в аэропортах.

Сегодня вечером на стадионе Стад-де-Франс в пригороде Парижа Сен-Дени пройдет церемония открытия Евро-2016.

Как ожидается, матчи чемпионата, проходящие в 10 городах Франции, посетят около семи миллионов болельщиков.

Подготовка к чемпионату была поставлена под угрозу общенациональной забастовкой. Футбольных фанатов, которые прибывали во Францию на этой неделе, встречали кучи неубранного мусора, так как профсоюзы блокировали работу мусоросжигательных заводов.

Президент Франции Франсуа Олланд уже предостерег французских профсоюзных лидеров от попыток сорвать своими действиями турнир.