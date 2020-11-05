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Власти Парижа объявили об ужесточении противоэпидемических мер

Власти Парижа объявили об ужесточении противоэпидемических мер Ограничения затронут некоторое количество мест, в которых продают алкоголь и еду навынос
Другие страны
5 ноября 2020 г. 13:46
Власти Парижа объявили об ужесточении противоэпидемических мер

Парижские власти ужесточат ограничения в городе и в пригородах с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Как передает Report, с ссылкой на ТАСС, об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго в эфире телеканала BFM.

"Ограничения затронут некоторое количество мест, в которых продают алкоголь и еду навынос и рядом с которыми наблюдается большое скопление людей", - сказала она. Мэр уточнила, что работа этих заведений будет заканчиваться в 22:00 по местному времени. Она также отметила, что в ближайшие часы префектура полиции опубликует соответствующий документ.

Согласно распоряжению президента Франции, с 30 октября сроком как минимум до 1 декабря в стране повторно введен режим карантина из-за роста случаев инфицирования коронавирусом. Закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости.

По последним данным органов здравоохранения, с начала пандемии во Франции выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число умерших от коронавируса с марта составляет более 38,6 тыс.

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