Власти Панамы закрыли три нелегальных перехода в джунглях на границе с Колумбией

Национальная пограничная служба Панамы закрыла три нелегальных перехода из Колумбии в джунглях Дариен.

Национальная пограничная служба Панамы закрыла три нелегальных перехода из Колумбии в джунглях Дариен.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"В рамках операции "Щит" вооруженными силами были приняты меры по контролю за массовой нелегальной миграцией. Речь идет о перекрытии трех незаконных переходов, которыми пользуются нелегальные мигранты на тихоокеанском и карибском побережьях", - отметили панамские пограничники.

В ведомстве добавили, что также было усилено патрулирование популярных среди нелегалов троп. При этом один из таких маршрутов, ведущих в район Ито-де-Чукурти, был заблокирован специальными заграждениями.

"Три несанкционированных тропы перекрыты для того, чтобы направить поток нелегальных мигрантов через переход Каньяс-Бланкас, который ведет к городу Бахо-Чикито, чтобы сконцентрировать там наши усилия по защите и оказанию гуманитарной помощи более эффективно", - объяснили пограничники.

"С приходом нового правительства президента Хосе Рауля Мулино планируется запуск новой кампании под названием "Дариен", целью которой является обеспечение обстановки мира и спокойствия климата мира и спокойствия в этом регионе страны", - резюмировали в ведомстве.