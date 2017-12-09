Власти Палестины: Решение Трампа по Иерусалиму - это объявление войны

© AFP

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Палестинское руководство после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля не примет у себя никаких американских делегаций, в том числе вице-президента Майка Пенса, так как считает принятое США решение объявлением войны палестинцам.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф.

"Безусловно, делегации США не приветствуются на всей оккупированной палестинской территории, и вице-президент Пенс тоже. После этого решения переговоров с США не ведется, его можно считать объявлением войны против палестинского народа и руководства", - заявил представитель ООП.