Власти Палестины намерены создать независимое государство в границах 1967 года

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Палестинские власти не откажутся от идеи создания независимого государства в границах 1967 года, существовавших до Шестидневной войны.

Как сообщает REPORT со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в столице Алжира палестинский министр информации Мухаммед Ассаф.

По его словам, "США выбирают новый подход, истинной целью которого является оказание давление на палестинские власти и попытка заставить палестинский народ отказаться от своего дела".

"Мы отвергаем любое давление. Если Вашингтон своим недавним демаршем добивается уступок, то он, как и прежде, потерпит неудачу, поскольку мы не откажемся от создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул Ассаф.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.