О нас

Власти Пакистана освободили из тюрем более 520 граждан Афганистана

Власти Пакистана освободили из тюрем более 520 граждан Афганистана Пакистанские власти освободили из тюрем более 520 граждан Афганистана, в том числе почти 100 детей.
Другие страны
7 января 2023 г. 20:29
Власти Пакистана освободили из тюрем более 520 граждан Афганистана

Пакистанские власти освободили из тюрем более 520 граждан Афганистана, в том числе почти 100 детей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает посольство Афганистана в Пакистане.

"Сегодня, в результате усилий посольства Афганистана в Исламабаде и Генерального консульства страны в Карачи из тюрем были освобождены 524 афганца, в том числе 54 женщины и 97 детей", - говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что все расходы на транспорт, питание и одежду заключенных оплачивает посольство и консульство Афганистана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistan Əfqanıstanın 520-dən çox vətəndaşını həbsdən azad edib

Самое читаемое

В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
С сегодняшнего дня специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет выплачиваться пособие
С сегодняшнего дня специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет выплачиваться пособие
1 января 2023 г. 09:30
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi