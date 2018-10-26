Власти Окинавы одобрили референдум о передислокации американской базы

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Власти южной японской префектуры Окинава одобрили законопроект о проведении референдума по вопросу передислокации американской военной базы в пределах острова - главным камнем преткновения в отношениях между местными властями и центральным правительством под руководством премьер-министра Синдзо Абэ, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Голосование по законопроекту было проведено после того, как члены неправительственной организации подали прямое прошение о проведении референдума по вопросу переноса американской базы в сентябре этого года.

По словам губернатора Окинавы Дэнни Тамако, данное постановление является значимым, так как открывает возможность для каждого жителя Окинавы четко выразить свою волю по данному вопросу.

Согласно японскому законодательству, референдум должен состояться в течение шести месяцев после введения закона в действие.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.