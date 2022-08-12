Власти объявили о наступлении засухи в нескольких районах Англии

Британские власти обнародовали предупреждение о засухе на юго-западе, юге, востоке Англии и в ее центральной части.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Sky News.
В частности, предупреждение касается графств Девон, Корнуолл, Кент, Линкольншир. Ожидается, что в затронутых аномальной жарой районах температура воздуха достигнет 35 градусов по Цельсию.
Объявление о наступлении засухи означает, что власти ограничат использование воды жителями этих районов.
"В настоящее время мы переживаем вторую волну жары после уникальной засухи, которая была в июле в некоторых частях страны", - заявил министр водных ресурсов Стив Дабл.
"Мы лучше, чем когда-либо прежде, подготовлены к периоду засушливой погоды, но мы продолжим внимательно следить за ситуацией, включая ее влияние на фермеров и окружающую среду, и принимать дальнейшие меры по мере необходимости", - добавил он.
С четверга в Великобритании действует "желтый" уровень погодной опасности из-за жары, потенциально опасной для здоровья человека. Это предупреждение останется в силе до конца недели.