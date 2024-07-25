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Власти ОАЭ призвали создать в секторе Газа временную международную миссию

Власти ОАЭ призвали создать в секторе Газа временную международную миссию Власти ОАЭ призывают создать на территории сектора Газа временную международную миссию для разрешения гуманитарного кризиса.
Другие страны
25 июля 2024 г. 19:50
Власти ОАЭ призвали создать в секторе Газа временную международную миссию

Власти ОАЭ призывают создать на территории сектора Газа временную международную миссию для разрешения гуманитарного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на агентство WAM, об этом заявила государственный министр ОАЭ по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим аль-Хашими.

По ее словам, в целях достижения безопасности и стабильности в секторе Газа необходимо для начала создать временную международную миссию в палестинском анклаве, которая будет функционировать с согласия палестинского правительства во главе с новым независимым премьер-министром, способным взять ответственность за восстановление сектора Газа.

В ОАЭ считают, что в задачи миссии войдет реагирование на гуманитарный кризис в палестинском анклаве, восстановление правопорядка, а также формирование основ для будущего правительства, которое сможет объединить Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

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