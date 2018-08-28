Власти ОАЭ опровергли заявления хуситов об обстреле аэропорта Дубая

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Главное управление гражданской авиации ОАЭ опровергло заявления йеменских мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") об атаке на международный аэропорт Дубая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую запись ведомство разместило в понедельник в Twitter.

"Воздушное сообщение в ОАЭ [осуществляется] в нормальном режиме, без каких-либо перебоев. Утверждения подконтрольных хуситам СМИ относительно международного аэропорта Дубая не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что боевой беспилотный летательный аппарат типа "Самад-3" нанес удар по аэропорту Дубая.