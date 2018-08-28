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    Власти ОАЭ опровергли заявления хуситов об обстреле аэропорта Дубая

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Главное управление гражданской авиации ОАЭ опровергло заявления йеменских мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") об атаке на международный аэропорт Дубая.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую запись ведомство разместило в понедельник в Twitter.

    "Воздушное сообщение в ОАЭ [осуществляется] в нормальном режиме, без каких-либо перебоев. Утверждения подконтрольных хуситам СМИ относительно международного аэропорта Дубая не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

    Ранее в понедельник подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что боевой беспилотный летательный аппарат типа "Самад-3" нанес удар по аэропорту Дубая.

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