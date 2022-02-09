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Власти ОАЭ объявили о постепенной отмене антикоронавирусных ограничений в стране

Власти ОАЭ объявили о постепенной отмене антикоронавирусных ограничений в стране Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о начале процесса постепенной отмены ограничений в стране, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Другие страны
9 февраля 2022 г. 20:58
Власти ОАЭ объявили о постепенной отмене антикоронавирусных ограничений в стране

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о начале процесса постепенной отмены ограничений в стране, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

"Национальное управление ОАЭ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в сотрудничестве с министерством здравоохранения и профилактики приняло решение о постепенном снятии ограничений, связанных с максимальной заполняемостью в общественных местах", - цитирует агентство заявление ведомства. По его данным, отмена ограничений касается туристических объектов, торгово-развлекательных центров и других коммерческих предприятий.

Отмечается, что Национальное управление также решило сократить социальную дистанцию между молящимися в мечетях до 1 м. Тем не менее власти ОАЭ призвали всех граждан к соблюдению противоэпидемических мер, в том числе и масочного режима.

В управлении уточнили, что "процесс снятия ограничений запущен на фоне снижения показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией, и он будет завершен к середине февраля".

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