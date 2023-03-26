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Власти Нью-Йорка вернули Греции артефакты на сумму более $20 млн

Власти Нью-Йорка вернули Греции артефакты на сумму более $20 млн Власти Нью-Йорка вернули Греции древние находки на сумму более 20 миллионов долларов, в том числе необычайно редкую золотую монету в память об убийстве императора Юлия Цезаря, которая установила рекорд аукциона в 2020 году как самая дорогая монета, когда-
Другие страны
26 марта 2023 г. 06:43
Власти Нью-Йорка вернули Греции артефакты на сумму более $20 млн

Власти Нью-Йорка вернули Греции древние находки на сумму более 20 миллионов долларов, в том числе необычайно редкую золотую монету в память об убийстве императора Юлия Цезаря, которая установила рекорд аукциона в 2020 году как самая дорогая монета, когда-либо проданная.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал CNN.

Церемония репатриации состоялась в греческом консульстве в Нью-Йорке и включала 29 предметов эллинской эпохи, датируемых 5000 годом до н.э.

Все предметы старины были изъяты в связи с расследованиями незаконного оборота и контрабанды.

Специальный агент Министерства внутренней безопасности Нью-Йорка Айвен Арвело заявил, что греческие артефакты "особенно подвержены" незаконному обороту, поскольку Древняя Греция признана колыбелью западной цивилизации.

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Версия на азербайджанском языке Nyu York hakimiyyəti 20 milyon dollarlıq əntiq əşyaları Yunanıstana qaytarıb

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