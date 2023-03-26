Власти Нью-Йорка вернули Греции артефакты на сумму более $20 млн

Власти Нью-Йорка вернули Греции древние находки на сумму более 20 миллионов долларов, в том числе необычайно редкую золотую монету в память об убийстве императора Юлия Цезаря, которая установила рекорд аукциона в 2020 году как самая дорогая монета, когда-

Власти Нью-Йорка вернули Греции древние находки на сумму более 20 миллионов долларов, в том числе необычайно редкую золотую монету в память об убийстве императора Юлия Цезаря, которая установила рекорд аукциона в 2020 году как самая дорогая монета, когда-либо проданная.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал CNN.

Церемония репатриации состоялась в греческом консульстве в Нью-Йорке и включала 29 предметов эллинской эпохи, датируемых 5000 годом до н.э.

Все предметы старины были изъяты в связи с расследованиями незаконного оборота и контрабанды.

Специальный агент Министерства внутренней безопасности Нью-Йорка Айвен Арвело заявил, что греческие артефакты "особенно подвержены" незаконному обороту, поскольку Древняя Греция признана колыбелью западной цивилизации.