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Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана

Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана В Нью-Йорке дали «зеленый свет» азану. Ранее для трансляции призыва к всеобщей молитве мусульман требовалось получить разрешение.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 07:53
Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана

В Нью-Йорке дали "зеленый свет" азану. Ранее для трансляции призыва к всеобщей молитве мусульман требовалось получить разрешение.

Как передает местное бюро Report, в городе больше не нужно будет получать особые разрешения для того, чтобы транслировать азан.

"Сегодня мы сокращаем бюрократическую волокиту и четко заявляем: если вы представляете мечеть или молитвенный дом любого рода, вам не нужно подавать заявление на получение разрешения, чтобы усилить ваш призыв к пятничной молитве", - отметил мэр города Эрик Адамс.

Призывы на молитву мечети смогут транслировать с 12.30 до 13.30, а также ежевечерне в течение священного мусульманского месяца Рамазан.

Отметим, что Нью-Йорк - город, в котором в США проживает наибольшее число мусульман.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda azana qoyulan qadağa aradan qaldırılıb

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