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Власти Нью-Йорка обязали всех муниципальных служащих вакцинироваться

Власти Нью-Йорка обязали всех муниципальных служащих вакцинироваться Все муниципальные служащие Нью-Йорка должны будут пройти вакцинацию от коронавируса к середине сентября.
Другие страны
26 июля 2021 г. 20:10
Власти Нью-Йорка обязали всех муниципальных служащих вакцинироваться

Все муниципальные служащие Нью-Йорка должны будут пройти вакцинацию от коронавируса к середине сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник мэр города Билл де Блазио.

"Дельта-вариант [коронавируса] смертелен, и наш город относится к этому серьезно. Сегодня я объявляю, что каждый муниципальный служащий будет обязан предъявить документы о прохождении вакцинации либо проходить тестирование каждую неделю", - сказал он в ходе пресс-конференции. Крайним сроком прохождения вакцинации установлено 13 сентября.

По сведениям газеты The New York Times, под новое требование подпадут порядка 340 тыс. человек, в том числе полицейские и учителя. Подобное решение связано с приближающимся началом учебного года, когда сотни тысяч учеников и студентов должны вернуться в классы и аудитории.

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