Власти Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации

Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления в конце июня текущего года нового штамма коронавируса C. 1.2 с повышенной степенью мутации у мужчины, приехавшего из-за границы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил

Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления в конце июня текущего года нового штамма коронавируса C. 1.2 с повышенной степенью мутации у мужчины, приехавшего из-за границы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The New Zealand Herald.

По данным издания, мужчина, инфицированный штаммом C. 1.2, "сразу по прилете был помещен в изолятор, что позволило избежать распространения вируса". "Все штаммы коронавируса, вызывающие опасения, тщательно контролируются министерством здравоохранения. Это одна из причин, по которым мы проверяем последовательности генома вируса во всех положительных образцах", - цитирует издание пресс-секретаря министерства.

Накануне новостной портал Ayuitness сообщил, что новый штамм коронавируса, получивший название C. 1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. По данным ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новейшие исследования показывают, что штамм С. 1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.