Власти Норвегии намерены построить забор на границе с Россией

Норвежские власти рассматривают возможность построить на границе с Россией забор, аналогичный ограждению, которое возводят в Финляндии.

Норвежские власти рассматривают возможность построить на границе с Россией забор, аналогичный ограждению, которое возводят в Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на издание NRK, об этом заявила министр юстиции североевропейской страны Эмили Энгер Мель.

"Этот пограничный забор (забор на финско-российской границе - ред.) очень интересен не только потому, что он может действовать как сдерживающий фактор, но и потому, что он содержит датчики и технологии, которые позволяют обнаруживать, если люди приближаются к границе", — рассказала Мель.

По ее мнению, такое ограждение актуально и для норвежско-российской границы или ее части. Мель сообщила, что правительство Норвегии готово закрыть границу "в кратчайшие сроки".

"Мы работаем над тем, чтобы рассмотреть несколько мер. Речь может идти о персонале, ограждении, контроле за границей и о мерах вокруг пограничной станции в Стурскуге, чтобы иметь возможность справляться с потоком там", — говорит она.

Позицию Мель поддерживает начальник полиции провинции Финнмарк (граничит с Россией) Эллен Катрин Хетта, которая считает, что забор можно построить "в некоторых местах на линии границы". По ее мнению, это станет сдерживающим фактором для нелегальной миграции.

Финские власти решили построить забор на границе с Россией в 2022 году, объяснив это изменением ситуации с безопасностью в стране. В сентябре 2023 года был открыт первый участок ограждения длиной 3 км. После наплыва нелегальных мигрантов позже в том же году Финляндия закрыла все погранпункты на границе с Россией и решила усовершенствовать забор.

Согласно плану, ограждение протяженностью около 200 км и высотой примерно 3,5 м будет готово к концу 2026 года.