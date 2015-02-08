Власти Нигерии перенесли выборы президента из соображений безопасности

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Председатель избирательной комиссии Нигерии заявил о переносе президентских выборов на 28 марта из соображений безопасности, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президентские выборы изначально были запланированы на 14 февраля. О своем участии в них уже заявил, в частности, действующий глава государства Гудлак Джонатан, которого оппозиция критикует за неспособность справиться с боевиками. Как ожидается, противостоять ему будет коалиция из четырех партий, которая пока не определилась с единым кандидатом.

В Нигерии активно действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", члены которой выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые совершаются в стране на регулярной основе.

Согласно законодательству Нигерии, люди могут участвовать в выборах там, где зарегистрированы. По причине действий боевиков группировки "Боко Харам", многие нигерийцы были вынуждены покинуть свои дома и бежать в более безопасные регионы страны. В связи с этим избирательная комиссия Нигерии старается выдать людям карточки, по которым они смогут голосовать на выборах, будучи не по месту регистрации.