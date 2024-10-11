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Власти Нигера обвинили девятерых чиновников из администрации Базума в заговоре

Власти Нигера обвинили девятерых чиновников из администрации Базума в заговоре Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества (CNSP) обвинил в заговоре девять высокопоставленных чиновников из администрации свергнутого президента Мохамеда Базума и лишил их гражданства
Другие страны
11 октября 2024 г. 12:19
Власти Нигера обвинили девятерых чиновников из администрации Базума в заговоре

Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества (CNSP) обвинил в заговоре девять высокопоставленных чиновников из администрации свергнутого президента Мохамеда Базума и лишил их гражданства

Как передает Report, об сообщило Нигерское агентство печати (ANP) со ссылой на коммюнике генсека нового правительства Абдурахмана Тчиани.

"Бригадный генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о лишении гражданства некоторых лиц за различные правонарушения. Они подозреваются в осуществлении деятельности, которая может нарушить общественный порядок, а также в шпионаже в пользу иностранной державы - заговоре против государственной власти и измене", - сказано в документе.

В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите страны во главе с командующим гвардией Тчиани.

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