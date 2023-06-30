Власти Нидерландов ввели новые правила экспорта оборудования для производства чипов

Правительство Нидерландов ввело новые правила экспорта наиболее продвинутого оборудования для полупроводникового производства.

Правительство Нидерландов ввело новые правила экспорта наиболее продвинутого оборудования для полупроводникового производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Нидерландов.

"Это означает, что в Нидерландах определенное оборудование будет попадать под требования о национальном лицензировании", - говорится в документе. Эта процедура в числе прочего предусматривает, что последнее слово в вопросе экспорта оборудования будет оставаться за правительством.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Они касаются ряда специфических технологий для разработки и производства наиболее продвинутых полупроводников, которые могут применяться в военной сфере. "Неконтролируемый экспорт подобной продукции и технологий может нести угрозу для национальной безопасности, - отметили в правительстве. - Нидерланды должны быть особенно ответственными, поскольку страна играет уникальную и лидирующую роль в этой сфере". Голландские власти подчеркнули, что новые правила не касаются какой-либо конкретной страны. Одним из крупнейших экспортеров наиболее продвинутого полупроводникового оборудования из Нидерландов является Китай.

"Мы предприняли этот шаг в интересах национальной безопасности, - заявила министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер. - Хорошо, что заинтересованные компании теперь знают, чего ожидать. Это позволит им вовремя адаптироваться к новым правилам". "Мы очень тщательно изучили вопрос и постарались быть как можно более четкими, - добавила она. - Таким образом, мы можем решить чувствительные вопросы без лишних перебоев в глобальном производстве чипов".