Власти Нидерландов подтвердили прекращение добычи газа в Гронингене с октября

Правительство Нидерландов подтвердило, что прекратит добычу на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении.

Правительство Нидерландов подтвердило, что прекратит добычу на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

Подтвержден также срок прекращения добычи - 1 октября.

Как сообщало агентство ранее, производственные мощности на месторождении будут окончательно остановлены в 2024 году, при этом в течение следующего года будет оставаться возможность добычи ограниченного количества газа при чрезвычайным обстоятельствах.

Добыча на Гронингенском месторождении началась в 1963 году, после чего оно быстро стало "ключевым источником газа для большей части Западной Европы" и "основным источником бюджетных поступлений Нидерландов", отмечает агентство Bloomberg. По данным Гронингенского института, который занимается оценкой ущерба от работы добывающей промышленности, по меньшей мере 127 тыс. из 327 тыс. домов в регионе получили повреждения в результате землетрясений, связанных с добычей газа.