Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера, выполнявшего рейс MH17. Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо правительства страны в парламент.



"Правительство сегодня приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в сбитии MH17", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте голландского кабинета.



Власти Нидерландов пообещали передать ЕСПЧ всю имеющуюся у них информацию о гибели Boeing 777 над Донбассом и поддержать индивидуальные иски, которые будут поданы в ЕСПЧ родственниками погибших.



"Высшим приоритетом для правительства было и остается стремление к достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера. Передавая дело в ЕСПЧ, мы делаем еще один шаг в этом направлении и приближаемся к цели", — прокомментировал решение глава МИД Нидерландов Стеф Блок.



Власти Нидерландов также сообщили, что намерены уведомить о своем шаге Совет Безопасности ООН.



