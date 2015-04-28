Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Власти Непала объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в правительстве Непала также отметили, что поиск раненых и погибших займет больше времени, чем ожидалось ранее, из-за ограниченных ресурсов.

Представитель МВД также сообщил, что несколько отдаленных деревень в районах Синдхупалчок, Расува и Горкха по-прежнему недоступны для спасателей.

Землетрясение магнитудой 7,9 баллов произошло в Непале утром в субботу 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 км к северо-западу от столицы страны Катманду. В воскресенье Непал вновь потрясла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.