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    Власти Непала объявили трехдневный траур

    В правительстве Непала также отметили, что поиск раненых и погибших займет больше времени, чем ожидалось ранее

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Власти Непала объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в правительстве Непала также отметили, что поиск раненых и погибших займет больше времени, чем ожидалось ранее, из-за ограниченных ресурсов. 

    Представитель МВД также сообщил, что несколько отдаленных деревень в районах Синдхупалчок, Расува и Горкха по-прежнему недоступны для спасателей.

    Землетрясение магнитудой 7,9 баллов произошло в Непале утром в субботу 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 км к северо-западу от столицы страны Катманду. В воскресенье Непал вновь потрясла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.

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