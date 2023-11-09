Власти Мьянмы заявили об угрозе распада страны

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьинт Шве в четверг заявил, что стране грозит распад, если власти не смогут дать отпор наступлению коалиции антиправительственных сил на севере-востоке у границы с КНР.

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьинт Шве в четверг заявил, что стране грозит распад, если власти не смогут дать отпор наступлению коалиции антиправительственных сил на севере-востоке у границы с КНР.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Если правительство не сможет эффективно разобраться с инцидентами в пограничном регионе, страна может расколоться на части", - сказал он.

Отметим, что бои идут уже почти две недели в штате Шан, граничащем с Китаем. Наступление ведут "Армия Аракана", "Армия национального освобождения Таанг" и "Армия национального демократического альянса Мьянмы". Их представители объявили, что вооруженные группы захватили десятки постов мьянманской армии, перерезали ключевые торговые пути между Мьянмой и КНР.