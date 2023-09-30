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Власти Молдовы вынесли на публичное обсуждение план действий по вступлению в ЕС

Власти Молдовы вынесли на публичное обсуждение план действий по вступлению в ЕС Власти Молдовы вынесли на публичное обсуждение национальный план действий по вступлению в Евросоюз (ЕC).
Другие страны
30 сентября 2023 г. 13:05
Власти Молдовы вынесли на публичное обсуждение план действий по вступлению в ЕС

Власти Молдовы вынесли на публичное обсуждение национальный план действий по вступлению в Евросоюз (ЕC).

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.

"Этот документ представляет собой важный этап европейского пути нашей страны, заменяя все предыдущие шаги и четко отражая нашу национальную цель – подготовить Республику Молдова к вступлению в ЕС до 2030 года", – отметил Попеску.

По его словам, это решающий шаг на пути к укреплению связей республики "с европейской семьей, и он станет основой процесса присоединения, посредством которого мы адаптируем и интегрируем европейское законодательство в национальное".

"В настоящее время мы находимся в процессе оценки соответствия национального законодательства европейскому и передачи необходимых документов учреждениям, ответственным за их выполнение. План будет существенно доработан после процесса оценки, проведенного совместно с Европейской комиссией", – подчеркнул он.

Президент Молдовы Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в ЕС, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Еврокомиссия выдвинула Молдове девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.

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