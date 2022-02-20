Власти Молдовы призвали граждан воздержаться от поездок в Украину

Власти Молдовы призвали граждан отказаться от поездок в Украину, а тем, кто уже находится в соседней стране, соблюдать осторожность.

Власти Молдовы призвали граждан отказаться от поездок в Украину, а тем, кто уже находится в соседней стране, соблюдать осторожность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, б этом в воскресенье говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии.

"Призываем граждан Молдовы быть максимально осторожными при планировании поездок в Украину, а также оценить степень риска перед тем, как ехать. Тем, кто уже находится в стране, стоит избегать массовых скоплений людей, а также держать при себе документы и деньги, необходимые для того, чтобы покинуть страну", - отмечается в тексте. Кроме того, гражданам Молдовы рекомендовано избегать поездок в восточные регионы Украины.

В ведомстве отметили, что, несмотря на эскалацию напряженности в Украине, посольство республики в Киеве и консульство в Одессе работают в штатном режиме и готовы оказать помощь.