​Власти Молдавии снизили цены на свет, газ и хлеб из-за протестов

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Власти Молдавии начали предпринимать попытки успокоить население.

Как передает Report, сперва было отменено повышение цен на электроэнергию и природный газ, затем были снижены цены на хлеб.

Тем не менее, количество митингующих в палаточном городке продолжает расти.

Завтра на митинге ожидают от 200 до 300 участников.

Однако, если завтра к людям не выйдут представители власти, многие участники покинут палаточный город, так как протестовать дальше они не видят смысла.

Акция протеста согласована с властями и продлится до 30 сентября.