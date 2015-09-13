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    ​Власти Молдавии снизили цены на свет, газ и хлеб из-за протестов

    Тем не менее, количество митингующих продолжает расти

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Власти Молдавии начали предпринимать попытки успокоить население.

    Как передает Report, сперва было отменено повышение цен на электроэнергию и природный газ, затем были снижены цены на хлеб.

    Тем не менее, количество митингующих в палаточном городке продолжает расти.

    Завтра на митинге ожидают от 200 до 300 участников.

    Однако, если завтра к людям не выйдут представители власти, многие участники покинут палаточный город, так как протестовать дальше они не видят смысла.

    Акция протеста согласована с властями и продлится до 30 сентября.

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