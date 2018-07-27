Власти Мексики ввели режим ЧП из-за жары

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Власти Мексики объявили режим чрезвычайного положения из-за аномальной жары, местами достигающей 50 °C.

Как передает Report, об этом сообщил глава Национальной службы по чрезвычайным ситуациям Луис Фелипе Пуэнте.

«Из-за высоких температур, отмеченных на большей части территории страны, МВД Мексики объявило чрезвычайное положение в 24 штатах», — написал он в Twitter.

По словам Пуэнте, власти штатов будут иметь доступ к средствам национального фонда по чрезвычайным ситуациям для обеспечения потребностей пострадавших в продуктах питания и медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что около 3200 человек были эвакуированы из-за лесного пожара, вспыхнувшего на юго-западе США.

Отмечается, что причиной инцидента стали рекордные температуры воздуха и ветер.