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    Власти Мексики ввели режим ЧП из-за жары

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Власти Мексики объявили режим чрезвычайного положения из-за аномальной жары, местами достигающей 50 °C. 

    Как передает Report, об этом сообщил глава Национальной службы по чрезвычайным ситуациям Луис Фелипе Пуэнте.

    «Из-за высоких температур, отмеченных на большей части территории страны, МВД Мексики объявило чрезвычайное положение в 24 штатах», — написал он в Twitter.

    По словам Пуэнте, власти штатов будут иметь доступ к средствам национального фонда по чрезвычайным ситуациям для обеспечения потребностей пострадавших в продуктах питания и медицинской помощи.

    Ранее сообщалось, что около 3200 человек были эвакуированы из-за лесного пожара, вспыхнувшего на юго-западе США.

    Отмечается, что причиной инцидента стали рекордные температуры воздуха и ветер.

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