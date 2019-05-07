Власти подтвердили гибель 13 человек при падении самолета на севере Мексики - ОБНОВЛЕНО

Все пассажиры и члены экипажа самолета Bombardier Challenger 601, упавшего в штате Коауила на севере Мексики, погибли.

Жертвами трагедии стали 13 человек, сообщается в обнародованном в понедельник заявлении министерства общественной безопасности региона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о трех членах экипажа и 10 пассажирах. Самолет упал "в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо в штате Коауила", говорится в документе. Власти приступили к расследованию. Согласно предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

Пассажиры воздушного судна возвращались в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Самолет должен был совершить посадку в 18:30 воскресенья.

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Частный самолет Bombardier Challenger 601, пропавший во время полета над территорией муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила, разбился в горной местности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник портал Info 7.

По предварительным данным, на борту находились двое членов экипажа и 11 пассажиров. Об их судьбе пока не сообщается.

Самолет летел из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, пассажиры возвращались после просмотра поединка по боксу в Лас-Вегасе.