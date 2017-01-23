Власти Мексики обнаружили останки более 50 человек в тайном захоронении

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Мексиканские эксперты обнаружили останки не менее 56 человек в тайном захоронении в штате Нуэво-Леон на севере страны.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшила прокуратура региона. Братская могила, устроенная одной из преступных группировок, была найдена в муниципалитете Гарсиа недалеко от города Монтеррей, столицы штата.

"Из этого количества 24 человека были идентифицированы, их личности подтверждены результатами анализа ДНК", - указывается в заявлении ведомства. К настоящему времени власти начали передавать останки родственникам.

Многие из тех, кого удалось опознать, с 2010 года считались пропавшими без вести.