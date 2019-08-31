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Власти Мексики нашли свыше трех тысяч человеческих захоронений за 13 лет

Власти Мексики нашли свыше трех тысяч человеческих захоронений за 13 л

Национальная комиссия правительства Мексики по поиску пропавших без вести совместно с органами прокуратуры обнаружили за период с конца 2006 по август 2019 года 3024 тайных захоронений человеческих тел.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, доклад комиссии был представлен в ходе ежедневной пресс-конференции президента страны Андреаса Мануэля Лопеса Обрадора, которая на этот раз была приурочена к Международному дню жертв насильственных исчезновений 30 августа.

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