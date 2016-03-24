Власти Мексики направили 900 военных на борьбу с наркокартелями

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Власти Мексики направили 900 военнослужащих в штат Тамаулипас на северо-востоке страны, в котором вот уже много недель продолжаются столкновения между соперничающими криминальными бандами и полицией, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По информации местных СМИ, ситуация вышла из-под контроля, когда два враждующих наркокартеля устроили передел сфер влияния. В частности, они пытаются отобрать друг у друга контроль над путями контрабанды наркотиков.

Губернатор штата и мэры наиболее пострадавших от насилия городов приветствовали мексиканских военных в местном аэропорту в городе Рейноса, который находится на границе с США.

Ежегодно в Мексике жертвами насилия, связанного с наркокартелями, становятся тысячи людей.